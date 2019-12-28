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Фото: Pixabay.com
Водителей предупредили об опасности на федеральных и региональных трассах, в частности, дороге «Рязань — Спас-Клепики», а также Северном обходе. Предупреждение из-за похолодания и снега вечером в субботу, 28 декабря,
На дорогах ожидают гололедицу.
Рязанцев попросили
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