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20:01, 28 декабря 2019 203
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Рязанцев попросили жаловаться на обледеневшие дороги во «ВКонтакте»

Рязанцев попросили жаловаться на обледеневшие дороги во «ВКонтакте»

Фото: Pixabay.com

Рязанцев жаловаться на обледеневшие дороги во «ВКонтакте». Рассказать об опасном участке следует в группе Автоинспекции региона.

«В настоящий момент Госавтоинспекция Рязанской области ведет усиленный контроль за состоянием улично-дорожной сети и своевременно передает информацию об обледенелых участках муниципальным службам для принятия соответствующих мер по обработке проезжих частей и тротуаров», — говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погоды вечером в субботу, 28 декбаря, водителям рекомендовали быть внимательными на дорогах.


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