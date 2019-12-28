Рязанцев попросили жаловаться на обледеневшие дороги во «ВКонтакте»

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Фото: Pixabay.com
Рязанцев жаловаться на обледеневшие дороги во «ВКонтакте». Рассказать об опасном участке следует в
«В настоящий момент Госавтоинспекция Рязанской области ведет усиленный контроль за состоянием улично-дорожной сети и своевременно передает информацию об обледенелых участках муниципальным службам для принятия соответствующих мер по обработке проезжих частей и тротуаров», — говорится в сообщении.
Из-за ухудшения погоды вечером в субботу, 28 декбаря, водителям
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