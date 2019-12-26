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18:06, 26 декабря 2019 384
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Виновник аварии на Московском шоссе повредил пять машин. Есть пострадавший

Виновник аварии на Московском шоссе повредил пять машин. Есть пострадавший

Виновник аварии на Московском шоссе повредил пять машин. Есть пострадавший. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в 11:20 на Московском шоссе вблизи дома №51/2. По предварительной информации, Volkswagen Transporter под управлением 64-летнего водителя, двигаясь со стороны центра города в направлении улицы Юбилейной, наехал на стоящие перед перекрестком Lifan, Hyundai Elantra и Opel Corsa. Затем фургон столкнулся с Chevrolet Lacetti. В результате аварии пострадал 52-летний водитель Lifan. Он обращался за медицинской помощью.

Напомним, авария произошла 26 декабря. Момент столкновения фургона и легковушек на Московском шоссе попал на видео.


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