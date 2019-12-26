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Виновник аварии на Московском шоссе повредил пять машин. Есть пострадавший. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в 11:20 на Московском шоссе вблизи дома №51/2. По предварительной информации, Volkswagen Transporter под управлением 64-летнего водителя, двигаясь со стороны центра города в направлении улицы Юбилейной, наехал на стоящие перед перекрестком Lifan, Hyundai Elantra и Opel Corsa. Затем фургон столкнулся с Chevrolet Lacetti. В результате аварии пострадал 52-летний водитель Lifan. Он обращался за медицинской помощью.
Напомним, авария
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