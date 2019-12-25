В Рязани подвели итоги работы фонда развития промышленности и Центра бережливого производства региона

В среду, 25 декабря, в Рязани стартовал форум «Эффективность мышления». На нем подвели итоги деятельности фонда развития промышленности и Центра бережливого производства региона, а также наградили сотрудников предприятий и организаций, которые включились в процесс развития эффективного управления в регионе.

Кроме того, для участников прошел тренинг бизнес-тренера, обладателя статуса Certified Speaking Professional Радислава Гандапаса.

Форум посетили около 300 человек — предприниматели, представители рязанских предприятий и местной власти, в том числе губернатор Николай Любимов. Он рассказал, что за год более 400 человек обучились принципам бережливого производства и эффективного мышления. Из них 107 — сотрудники промышленных предприятий, а также региональных органов власти.

«26 рязанских предприятий уже вошли в проект и показали первые положительные результаты по приросту производительности труда. Их коллективы активно осваивают бережливые технологии», — рассказал Любимов.

В качестве успешных примеров глава региона привел предприятие «Тяжпрессмаш», которое увеличило производительность труда на 74,5% и «Точинвест» — на 54%.

Губернатор отметил, что эти меры направлены на повышение эффективности производства без дополнительных финансовых вложений и «серьезных затрат». Он также оценил итоги реализации нацпроектов в области в 2019 году.

«Регион в этом году продемонстрировал успехи в реализации национальных проектов. Это первый год, но работа будет продолжена и будет только усиливаться в ближайшие пять лет. Мы будем стараться, чтобы к 2024 году наша область выполнила все показатели нацпроектов. На практике это даст существенные позитивные изменения в жизни людей, социальной сфере, значительный рывок вперед в экономике», — заключил Любимов.