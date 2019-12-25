В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -6 градусов

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В ночь на четверг, 26 декабря, в Рязанской области похолодает до -6 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
Ожидается облачная погода без осадков. Местами туман, слабый гололед.
Ветер юго-восточный, восточный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -6, -1 градус, днем -4, +1.
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