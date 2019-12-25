В Чучковском районе столкнулись «четырнадцатая» и Geely

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Фото: Издательство «Пресса»
Во вторник, 24 декабря, в Чучковском районе столкнулись ВАЗ-2114 и Geely Emgrand. Об этом сообщило ИД «
По предварительным данным, житель Чучково на «четырнадцатой» не справился с управлением.
«Водитель ВАЗа при обгоне не выбрал безопасный боковой интервал до движущегося попутного автомобиля. В результате, столкнувшись 14-ю выбросило в правый кювет по ходу движения», — говорится в сообщении.
Никто из участников ДТП не пострадал.
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