RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанские врачи впервые поменяли клапан на сердце через аорту в ноге пациента. Об этом сообщил
Пациентом стала 70-летняя женщина. У нее был диагностирован критический стеноз аортального клапана, возникший из-за отложения кальция на его створках.
«Клапан был поражен почти на 90%. Это жизнеугрожающая ситуация, так как приводит к большой перегрузке сердца, и оно может просто отказать», — пояснил завотделением рентгенэндоваскулярной хирургии кардиодиспансера Сергей Бирюков, который проводил операцию.
По его словам, такие больные входят в группу крайне высокого хирургического риска. Ранее их направляли в крупные столичные клиники, где им проводились операции на открытом сердце. Прооперированная пенсионерка чувствует себя хорошо.
«Мы все делаем на работающем сердце. В два-три раза сокращается время самой операции, значительно повышаются шансы на успех. Такие вмешательства сейчас проводятся только тем пациентам, которым отказали в открытой операции кардиохирурги в Федеральных центрах, а мы даем им шанс вернуться к нормальной жизни. Это новое направление, за которым будущее», — отметил Бирюков. В 2019 году в рамках федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе приобрели первые биологические клапаны для эндоваскулярной имплантации. Стоимость одного составляет 1,5 млн рублей. Пациентам их устанавливают бесплатно.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Екатеринбурге девятиклассник напал на учительницу с молотком
|
cледующая новость →В Воронеже пассажир выпал из машины на дорогу и погиб
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.