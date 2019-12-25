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16:08, 25 декабря 2019 240
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Рязанские врачи впервые поменяли клапан на сердце через аорту в ноге пациента

Рязанские врачи впервые поменяли клапан на сердце через аорту в ноге пациента

Рязанские врачи впервые поменяли клапан на сердце через аорту в ноге пациента. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Пациентом стала 70-летняя женщина. У нее был диагностирован критический стеноз аортального клапана, возникший из-за отложения кальция на его створках.

«Клапан был поражен почти на 90%. Это жизнеугрожающая ситуация, так как приводит к большой перегрузке сердца, и оно может просто отказать», — пояснил завотделением рентгенэндоваскулярной хирургии кардиодиспансера Сергей Бирюков, который проводил операцию.

По его словам, такие больные входят в группу крайне высокого хирургического риска. Ранее их направляли в крупные столичные клиники, где им проводились операции на открытом сердце. Прооперированная пенсионерка чувствует себя хорошо.

«Мы все делаем на работающем сердце. В два-три раза сокращается время самой операции, значительно повышаются шансы на успех. Такие вмешательства сейчас проводятся только тем пациентам, которым отказали в открытой операции кардиохирурги в Федеральных центрах, а мы даем им шанс вернуться к нормальной жизни. Это новое направление, за которым будущее», — отметил Бирюков. В 2019 году в рамках федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе приобрели первые биологические клапаны для эндоваскулярной имплантации. Стоимость одного составляет 1,5 млн рублей. Пациентам их устанавливают бесплатно.


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