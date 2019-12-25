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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В среду, 25 декабря, рязанские лесные пожарные получили новые машины. Средства на их закупку выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология».
Ключи от десяти лесопатрульных автомобилей передали зампред правительства Дмитрий Филиппов и региональный министр природопользования Сергей Абрамов.
Новую технику отправят в Сасовский, Кораблинский, Шацкий, Касимовский, Шиловский и Ермишинский районы.
Напомним, в апреле глава региона Николай Любимов также
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