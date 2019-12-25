В Рязани открылась новая многопрофильная клиника «МЦ ЕЛАМЕД»

В понедельник, 23 декабря, в Рязани открылась новая многопрофильная клиника ООО «МЦ ЕЛАМЕД».

Как рассказал директор организации Кирилл Чуфистов, компания «Еламед», расширяя свою деятельность по восстановлению и сохранению здоровья жителей Рязани и области, приняла решение открыть медицинский коммерческий комплекс, объединяющий возможности круглосуточного стационара и поликлиники.

Поликлиника включает в себя отделения: консультативно-диагностическое и лечебно-реабилитационное с дневным стационаром и кабинетами восстановительного лечения.

В медицинском центре есть все необходимое оборудование для комплексной диагностики:

магнитно-резонансная томография на современном аппарате;

цифровая рентгеноскопия и рентгенография экспертного класса;

эндоскопическая диагностика во сне;

ультразвуковые исследования;

собственная клиническая и биохимическая лаборатория;

функциональная диагностика.

«Но, пожалуй, самое главное — это то, что в нашем регионе это первая частная клиника с плановой хирургией в условиях круглосуточного стационара, — отметил Чуфистов. — Врачи, имеющие большой практический опыт, проводят плановое комплексное хирургическое, в том числе эндоскопическое и терапевтическое лечение по таким направлениям, как: общая хирургия, травматология-ортопедия, гинекология, оториноларингология, колопроктология. Не останутся без внимания и пациенты невролога, кардиолога, терапевта, эндокринолога и гастроэнтеролога».

По словам директора компании, операционная, оснащенная по последнему слову медицинской науки и техники, стационар с комфортабельными условиями пребывания в одно-, двух-, трехместных палатах со всеми удобствами и четырехразовым питанием, непрерывное наблюдение внимательного, грамотного и чуткого медицинского персонала — это возможность получить необходимую помощь и пройти лечение максимально быстро, эффективно, качественно и безопасно.

«В клинике „Еламед“ есть уникальное отделение лечения боли. Метод деструкции нервов с помощью радиочастотного генератора позволяет эффективно бороться с различными видами боли. Лечение проходит в один день и на долгие годы избавляет вас от изматывающего болевого синдрома, — пояснил Чуфистов. — Полноценно восстановиться и вернуться к активной жизни после болезни помогут возможности физиотерапии, лечебной физкультуры и мануальной терапии, рефлексотерапии, широко представленные в клинике».

Собеседник также подчеркнул, что консультативный и лечебный прием в медицинском центре «Еламед» ведут высококвалифицированные врачи более чем 25 различных специальностей. Многие из них имеют многолетний заслуженный авторитет у пациентов, высшую квалификационную категорию, степень кандидата медицинских наук.

«Услуги, оказываемые в нашей клинике, — это гарантия качества, безопасности и высокого профессионализма. Мы не „дорогая клиника элитной медицины“. Наша клиника для тех, кто ищет квалифицированную помощь по доступной цене», — заявил директор компании.

В преддверии новогодних праздников клиника «Еламед» предлагает курсы поддерживающего и профилактического лечения для пожилых людей под наблюдением профессионалов. В комфортабельном круглосуточном стационаре есть все условия для диагностики и лечения по индивидуальному плану.

В честь открытия центра рязанцам дарят скидку 10% на все медицинские услуги* до конца декабря и весь январь 2020 года.

Режим работы ООО «МЦ ЕЛАМЕД» в праздничные дни:

31 декабря, 5, 7 января — с 8:00 до 16:00;

1 января — выходной;

2, 3, 4, 6, 8 января — с 8:00 до 20:00.

Адрес медцентра: улица Высоковольтная, дом 48 литера А, телефон: +7 (4912) 60-60-48 , +7 (910) 060-60-48 .

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