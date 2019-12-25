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16:12, 25 декабря 2019 240

Рязанцы могут забронировать новый автомобиль Changan у официального дилера Чанган Центр Лидер

Рязанцы могут забронировать новый автомобиль Changan у официального дилера Чанган Центр Лидер

Представители автосалона Чанган Центр Лидер сообщили, что для заказа стал доступен новый автомобиль Changan CS55. Рязанцы смогут приобрести его по цене от 1 139 900 рублей.

В Changan CS55 предусмотрены дистанционный запуск двигателя, трансмиссия 6АТ или 6МТ, а также мультимедиа с экраном 8 дюймов.

Кроме того, в Чанган Центр Лидер действуют специальные предложения на покупку других моделей: Changan CS75, Changan CS35PLUS c выгодой до 320 тысяч рублей. Гарантия 5 лет.

Получить более подробную информацию и записаться на тест-драйв можно на сайте.

Адрес автосалона: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл». Телефон: +7 (4912) 503-403.


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