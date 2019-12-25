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15:21, 25 декабря 2019 414
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Любимов подписал соглашение о повышении минимальной зарплаты во внебюджетных организациях

Любимов подписал соглашение о повышении минимальной зарплаты во внебюджетных организациях

В Рязанской области подписали соглашение о повышении минимальной зарплаты во внебюджетных организациях. В среду, 25 декабря, документ подписал губернатор Николай Любимов, руководитель областного совета профсоюзов Инна Калашникова и председатель правления рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий Владимир Кутенцын.

Любимов отметил, что соглашение позволит с 1 января 2020 года повысить МРОТ для частного сектора и предприятий малого и среднего бизнеса до 12 500 рублей.

Губернатор подчеркнул, что «соглашение — это не просто обязательство работодателей перед профсоюзами и правительством, а пример эффективного взаимодействия».

Калашникова заключила, что документ станет хорошим инструментом в борьбе с «серыми» зарплатами.

Напомним, с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда для бюджетников увеличивается до 12 130 рублей.


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