Любимов подписал соглашение о повышении минимальной зарплаты во внебюджетных организациях

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В Рязанской области подписали соглашение о повышении минимальной зарплаты во внебюджетных организациях. В среду, 25 декабря, документ подписал губернатор Николай Любимов, руководитель областного совета профсоюзов Инна Калашникова и председатель правления рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий Владимир Кутенцын.
Любимов отметил, что соглашение позволит с 1 января 2020 года повысить МРОТ для частного сектора и предприятий малого и среднего бизнеса до 12 500 рублей.
Губернатор подчеркнул, что «соглашение — это не просто обязательство работодателей перед профсоюзами и правительством, а пример эффективного взаимодействия».
Калашникова заключила, что документ станет хорошим инструментом в борьбе с «серыми» зарплатами.
Напомним, с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда для бюджетников увеличивается до 12 130 рублей.
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