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15:32, 25 декабря 2019 435
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Касимовец нанес 18-летней девушке 75 ударов ножом и около десяти лопатой. Его поймали спустя 14 лет

Касимовец нанес 18-летней девушке 75 ударов ножом и около десяти лопатой. Его поймали спустя 14 лет

Касимовец нанес 18-летней девушке 75 ударов ножом и около десяти лопатой, его поймали спустя 14 лет, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлено, что вечером 23 декабря 2005 года, несовершеннолетний обвиняемый со знакомыми распивал спиртные напитки. После он пошел провожать знакомую 18-летнюю девушку из этой же компании.

По дороге молодой человек начал приставать к рязанке, однако она отказала. Касимовец достал нож и нанес потерпевшей не менее 75 ударов в туловище, шею и голову, а затем около десяти ударов деревянной лопатой.

От полученных повреждений девушка скончалась на месте происшествия, злоумышленник с места преступления скрылся.

Дело было приостановлено, но в этом году следователи установили личность подозреваемого.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Касимовец, 1988 года рождения, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).


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