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Касимовец нанес 18-летней девушке 75 ударов ножом и около десяти лопатой, его поймали спустя 14 лет,
Установлено, что вечером 23 декабря 2005 года, несовершеннолетний обвиняемый со знакомыми распивал спиртные напитки. После он пошел провожать знакомую 18-летнюю девушку из этой же компании.
По дороге молодой человек начал приставать к рязанке, однако она отказала. Касимовец достал нож и нанес потерпевшей не менее 75 ударов в туловище, шею и голову, а затем около десяти ударов деревянной лопатой.
От полученных повреждений девушка скончалась на месте происшествия, злоумышленник с места преступления скрылся.
Дело было приостановлено, но в этом году следователи установили личность подозреваемого.
В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Касимовец, 1988 года рождения, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).
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