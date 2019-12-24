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Фото: УМВД по Рязанской области
В Песочне автомобиль сбил пенсионера и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в понедельник, 24 декабря, на улице Новоселов около стоматологической поликлиники.
Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 62-летнего рязанца, который переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора. Пострадавший обращался в больницу.
Полиция ищет виновника ДТП. Всех, у кого есть информация о произошедшем, попросили обращаться по номеру:
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