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17:48, 23 декабря 2019 319
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С нового года в Рязанской области снизится тариф на обращение с отходами

С нового года в Рязанской области снизится тариф на обращение с отходами

С 1 января 2020 года в Рязанской области снизится тариф на обращение с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора «Эко-Пронск».

«Как известно, недавно в регионе были установлены темпы изменения тарифов на коммунальные услуги на 2020 год, где, в частности, был предусмотрен рост платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в размере 7,2%, — говорится в сообщении. — Несмотря на это, „Эко-Пронск“ заявляет о том, что с 1 января 2020 года тариф на обращение с отходами будет не увеличен, а, наоборот, снижен».

Так, владельцы квартир будут платить 93,13 рубля с человека вместо 94,22, а жители частных домов — 94,35 рубля вместо 95,46.

В пресс-службе также заверили, что снижение платы «никак не скажется на качестве оказываемых услуг».


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