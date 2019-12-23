С нового года в Рязанской области снизится тариф на обращение с отходами

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С 1 января 2020 года в Рязанской области снизится тариф на обращение с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора «Эко-Пронск».
«Как известно, недавно в регионе были установлены темпы изменения тарифов на коммунальные услуги на 2020 год, где, в частности, был предусмотрен рост платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в размере 7,2%, — говорится в сообщении. — Несмотря на это, „Эко-Пронск“ заявляет о том, что с 1 января 2020 года тариф на обращение с отходами будет не увеличен, а, наоборот, снижен».
Так, владельцы квартир будут платить 93,13 рубля с человека вместо 94,22, а жители частных домов — 94,35 рубля вместо 95,46.
В пресс-службе также заверили, что снижение платы «никак не скажется на качестве оказываемых услуг».
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