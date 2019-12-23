Росгвардия задержала мужчину, протаранившего пять машин в Семчине

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В Рязани задержали мужчину, протаранившего пять машин в Семчине. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Рязанской области.
Сообщение в дежурную часть поступило днем в воскресенье, 22 декабря. Стражи порядка выяснили, что пьяный иностранец разбил несколько автомобилей во дворе на улице Семчинской.
«Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и передали его сотрудникам ДПС регионального УМВД», — говорится в сообщении.
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