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В Семчине водитель врезался в забор и припаркованные машины. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 23 декабря. Фото опубликованы в соцсети «ВКонтакте».
«Все машины в хлам, Инфинити посередине, как они так умудрились не знаю, явно очень большая скорость была», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, виновник ДТП не обращался в полицию.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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