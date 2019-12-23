Мигрант с ножом пытался взломать квартиру в Канищеве

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вечером в воскресенье, 22 декабря, на улице Бирюзова задержали уроженца Средней Азии, который пытался взломать одну из квартир. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Местные жители рассказали силовикам, что неизвестный мужчина был с ножом.
Прибывшие росгвардейцы задержали подозреваемого, который оказался пьян. Его передали полиции.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанка пригрозила пьяному мужу «найти себе другого» и едва не лишилась жизни
|
cледующая новость →Полиция показала фото с места ДТП в Семчине, где иностранец протаранил пять машин
Наш бюджет — миллион рублей.