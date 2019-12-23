Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:42, 23 декабря 2019 269
 0    0

Любимов попросил Путина изменить регламенты «Есенинской Руси»

Любимов попросил Путина изменить регламенты «Есенинской Руси»

Николай Любимов попросил Владимира Путина изменить регламенты «Есенинской Руси». Об этом рязанский губернатор сообщил в понедельник, 23 декабря, на пресс-конференции.

18 декабря глава региона направил президенту письмо, в котором предложил корректировку принятых Минкультом правил. По словам Любимова, от новых регламентов «могут пострадать люди».

«Сейчас, чтобы починить забор, нужно получать разрешение в инспекции по охране ОКН. Это неправильно», — заявил губернатор.

Он подчеркнул, что охранная зона в границах достопримечательного места требуется не везде.

«Нужно учесть мнение владельцев участков, которые приобрели их еще в 20 веке, но свои планы по строительству еще не реализовали», — заключил Любимов.

Напомним, 22 ноября в силу вступил закон с «правилами застройки» на территории Есенинской Руси.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Все новости
Новости
Архив
1 день назад
У соседа ель зеленей? РЗН.инфо публикует обзор главных новогодних елок в российских городах

У соседа ель зеленей? РЗН.инфо публикует обзор главных новогодних елок в российских городах

РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:25, 10 декабря 2019 5 607
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
20:13, 13 декабря 2019 4 229
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
14:08, 19 декабря 2019 18 483
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
11:10, 12 декабря 2019 6 272
В «Новогоднюю столицу России» завезли снег 6
17:45, 18 декабря 2019 3 784
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум