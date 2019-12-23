Любимов попросил Путина изменить регламенты «Есенинской Руси»

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Николай Любимов попросил Владимира Путина изменить регламенты «Есенинской Руси». Об этом рязанский губернатор сообщил в понедельник, 23 декабря, на
18 декабря глава региона направил президенту письмо, в котором предложил корректировку принятых Минкультом правил. По словам Любимова, от новых регламентов «могут пострадать люди».
«Сейчас, чтобы починить забор, нужно получать разрешение в инспекции по охране ОКН. Это неправильно», — заявил губернатор.
Он подчеркнул, что охранная зона в границах достопримечательного места требуется не везде.
«Нужно учесть мнение владельцев участков, которые приобрели их еще в 20 веке, но свои планы по строительству еще не реализовали», — заключил Любимов.
Напомним, 22 ноября в силу вступил
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