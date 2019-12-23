Карабасова оставили в СИЗО, но снизили срок ареста

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Сергея Карабасова оставили в СИЗО. В понедельник, 23 декабря, Мосгорсуд рассмотрел апелляцию бывшего и.о. мэра Рязани на меру пресечения.
Карабасов просил отпустить его под домашний арест, но суд оставил его в СИЗО.
При этом срок содержания под стражей сократили с 13 февраля до 3-го числа того же месяца.
Напомним, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по
Свою вину он не признает. Ранее остальных фигурантов уголовного дела отпустили под домашний арест.
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