Скопинские власти обратились в Минобороны для решения проблемы выселения жителей поселка Желтухинский

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Скопинские власти обратились в Минобороны для решения проблемы с выселением жителей поселка Желтухинский. Об этом RZN.info сообщили в местной администрации.
Мэрия направила в адрес Министерства обороны информацию о том, что готова принять в муниципальную собственность 347 квартир, дома, земельные участки и коммуникации военного городка поселка Желтухинский. Администрация считает, что перед передачей домов в собственность Скопинского района необходимо узаконить права на жилье проживающих в нем людей.
«В настоящий момент у большинства проживающих в этих квартирах граждан (в том числе с рождения) нет на руках документов, подтверждающих право на вселение и проживание. Этот вопрос находится в компетенции Министерства обороны», — отметили в администрации.
Напомним, жителей военного городка в поселке Желтухинский Скопинского района через суд
Ранее они записали видеообращение
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.