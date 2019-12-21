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16:49, 21 декабря 2019 745
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В Сасове открыли парк за сто миллионов

В Сасове открыли парк за сто миллионов

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 21 декабря, в Сасове открыли «Парк Стрит». Об этом сообщает ИД «Пресса».

На территории сквера появись входные арки, постамент с самолетом Ан-2, пергола-качели и навес, а также веранда с танцплощадкой и сцена.

На открытие приехал зампред рязанского правительства Евгений Беленецкий. Он поручил сделать на велодорожках города разметки, установить в Сасове арт-объект, а также утвердил инициативу по благоустройству улицы Аверкина и территорий, прилегающих к ней.

«"Парк Стрит» будем ставить в пример. Опыт Сасова будем распространять на всю область", — подчеркнул Евгений Беленецкий.

Всего на реализацию проекта израсходовали более 100 миллионов рублей.

Напомним, изначально город получил 80 миллионов за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью от 20 до 50 тысяч человек».

В апреле на сайте госзакупок разместили тендер на создание «Стрит парка».


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