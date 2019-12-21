В Сасове открыли парк за сто миллионов

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 21 декабря, в Сасове открыли «Парк Стрит». Об этом сообщает ИД «
На территории сквера появись входные арки, постамент с самолетом Ан-2, пергола-качели и навес, а также веранда с танцплощадкой и сцена.
На открытие приехал зампред рязанского правительства Евгений Беленецкий. Он поручил сделать на велодорожках города разметки, установить в Сасове арт-объект, а также утвердил инициативу по благоустройству улицы Аверкина и территорий, прилегающих к ней.
«"Парк Стрит» будем ставить в пример. Опыт Сасова будем распространять на всю область", — подчеркнул Евгений Беленецкий.
Всего на реализацию проекта израсходовали более 100 миллионов рублей.
Напомним, изначально город
В апреле на сайте госзакупок
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