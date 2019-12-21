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16:04, 21 декабря 2019 362
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У меня будет маленькая роль на новогодней елке в Шилове — Аркадий Фомин

У меня будет маленькая роль на новогодней елке в Шилове — Аркадий Фомин

Аркадий Фомин на выездной пресс-конференции в Шилове рассказал, что 31 декабря приедет в родной рабочий поселок.

Он поучаствует в новогоднем представлении, которое пройдет на центральной площади.

По словам руководителя облдумы, у него будет «маленькая роль». Какая именно, он пока еще не знает.

В Шилове Рязанским журналистам показали созданный по программе Комфортная городская среда «Нерзкий парк», Шиловский краеведческий музей, этнографический центр «Заряны».

После представители СМИ задали вопросы председателю облдумы.


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