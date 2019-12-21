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18:27, 21 декабря 2019 340
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RZN.info выбрал семейный автомобиль за миллион

RZN.info выбрал семейный автомобиль за миллион

RZN.info выбрал семейный автомобиль за миллион. Для этого журналист нашего информагентства обратился к официальным дилерам.

При выборе редакция использовала базовые категории: подушки безопасности, кондиционер, система ABS, а также вместительный багажник, чтобы в него могла поместиться детская коляска или покупки перед новогодними каникулами.

Подробности и итоги нашего эксперимента читайте в разделе «Публикации».


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1 день назад
Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани?

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Наш бюджет — миллион рублей.

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