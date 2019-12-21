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RZN.info выбрал семейный автомобиль за миллион. Для этого журналист нашего информагентства обратился к официальным дилерам.
При выборе редакция использовала базовые категории: подушки безопасности, кондиционер, система ABS, а также вместительный багажник, чтобы в него могла поместиться детская коляска или покупки перед новогодними каникулами.
Подробности и итоги нашего эксперимента читайте в разделе «
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