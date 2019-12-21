Полиция назвала самые угоняемые автомобили в Москве

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Самыми угоняемыми автомобили в Москве в 2019 году стали Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ. Об этом передает
За 11 месяцев текущего года в столице зарегистрировали 1754 кражи автомобилей. Отмечается, что это 25,1% меньше, чем за тот же период 2018 года.
В полиции назвали основные способы вскрытия замков и отключения сигнализации — «длинная рука» или «удочка». Второй популярный метод — вскрытие двери механическим способом.
Также частым способом является подмена ключа. Похитители ищут в интернете объявление о продаже машины и узнают, какими противоугонными устройствами она оборудована.
Позже злоумышленники тайно меняют оригинальный ключ на дубликат, а иногда просто воруют его.
Помимо этого, часто мошенники используют эвакуатор, используя поддельные документы на машину.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.