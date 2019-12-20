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Фото: УМВД по Рязанской области
В столкновении трех машин около «Водоканала» в Рязани пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В четверг, 19 декабря, на Касимовском шоссе 33-летний рязанец на Toyota Camry
От удара Daewoo столкнулась со стоящей на обочине Volkswagen Jetta.
В аварии пострадал водитель Daewoo, который обращался за медпомощью.
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