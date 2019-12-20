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11:56, 20 декабря 2019 401
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В Рязани выбрали главу регионального отделения «Деловой России»

В Рязани выбрали главу регионального отделения «Деловой России»

В четверг, 19 декабря, в Рязани выбрали главу регионального отделения «Деловой России». Об этом сообщил сайт общественной организации.

Прежний председатель Владимир Моторжин сложил полномочия 31 октября.

По рекомендации совета регионального отделения на должность главы выдвинули двух кандидатур — сопредседателя рязанского отделения «Деловой России» Дмитрия Иванкова и члена совета регионального отделения организации Сергея Икрамова. Кандидаты рассказали о себе, ответили на вопросы.

В итоге председателем назначили Иванкова. Его предпринимательский стаж превышает 20 лет.

«Достижениями созданного им бизнеса стали проектирование и строительство промышленных предприятий в Рязанской области, монтаж множества котельных и организация собственного машиностроительного производства в ТОСЭР «Лесной», — отметили в «Деловой России».

Кроме того, мужчина является председателем совета СРО строителей «Ассоциации гарантия качества строительства».

Напомним, в начале декабря «Деловая Россия» организовала визит в Рязань делегации сотрудников университета Буффало. Американцев выдворили из страны после встречи с рязанскими стидентами.

Фото с сайта рязанского отделения «Деловой России»


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