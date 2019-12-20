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В четверг, 19 декабря, в Рязани выбрали главу регионального отделения «Деловой России». Об этом
Прежний председатель Владимир Моторжин
По рекомендации совета регионального отделения на должность главы выдвинули двух кандидатур — сопредседателя рязанского отделения «Деловой России» Дмитрия Иванкова и члена совета регионального отделения организации Сергея Икрамова. Кандидаты рассказали о себе, ответили на вопросы.
В итоге председателем назначили Иванкова. Его предпринимательский стаж превышает 20 лет.
«Достижениями созданного им бизнеса стали проектирование и строительство промышленных предприятий в Рязанской области, монтаж множества котельных и организация собственного машиностроительного производства в ТОСЭР «Лесной», — отметили в «Деловой России».
Кроме того, мужчина является председателем совета СРО строителей «Ассоциации гарантия качества строительства».
Напомним, в начале декабря «Деловая Россия» организовала визит в Рязань делегации сотрудников университета Буффало. Американцев
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