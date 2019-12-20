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11:31, 20 декабря 2019 724
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В Рязани массово отключили воду

В Рязани массово отключили воду

В пятницу, 20 декабря, в Рязани массово отключили воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 9:30 до 15:00 воду отключили по адресам:

  • улица Халтурина, дома №№9, 10;
  • улица Ломоносова, дом №9 корпус 1.

С 9:30 до 15:30 воду отключили по адресам:

  • улица Трудовая, дома №№13/38, 15, 17/43, 19/42, 21, 23/39 (частный сектор);
  • улица Ломоносова, дом № 44 (госпиталь МВД), с №46 по №72, дома с №37 по дом №49 (частный сектор);
  • улица Бабушкина с дома №36 по дом №46, с дома №11 по дом №21 (частный сектор);
  • улица 1-й проезд Бабушкина (частный сектор);
  • улица Космодемьянской, дом №31, с №38 по №64, с№37 по №63 (частный сектор);
  • 1-й проезд Космодемьянской (частный сектор);
  • 2-й проезд Космодемьянской (частный сектор);
  • улица Кошевого (частный сектор);
  • улица Гастелло (частный сектор);
  • улица Куйбышевское шоссе, дома №№16, 16 корпус 1,18, 18 корпус 1;
  • улица Декабристов, дома с №12 по №26, с №5 по дом №25;
  • улица Разина с дома №44 по №52, с №45 по №53 (частный сектор).

С 10:00 до 16:00 воду отключили по адресу: улица Черновицкая, дом №19.


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