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В пятницу, 20 декабря, в Рязани массово отключили воду. Об этом сообщил
С 9:30 до 15:00 воду отключили по адресам:
С 9:30 до 15:30 воду отключили по адресам:
С 10:00 до 16:00 воду отключили по адресу: улица Черновицкая, дом №19.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.