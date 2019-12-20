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13:22, 20 декабря 2019 349
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В Рязани круглосуточно убирают дороги и тротуары — мэрия 1

В Рязани круглосуточно убирают дороги и тротуары — мэрия

В четверг, 19 декабря, в Рязани вывезли более 100 кубометров грунтовых наносов. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Работы провели на улицах Юбилейная, Черновицкая, Электрозаводская, Лермонтова, Новая, Соборная, Спортивная, Горького, Маяковского, Лагерная, площади Ленина и Народный бульвар.

На улицах Новоселов, Шереметьевской, Тимакова, Касимовском шоссе очистили территорию перед магазинами.

В работе задействовали 81 единица техники и 196 работников.

Песко-соляной смесью обрабатывали дорогина улицах Дзержинского, Ленинского Комсомола, 2-ой Линии, в районе, где произошла утечка воды.

Кроме того, продолжается ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Работы прошли на улице Стройкова в сторону нового БСМП и в районе Кардиологического диспансера.

В ночь с 20 на 21 декабря вывоз грунтовых наносов планируется с улиц Зубковой, Введенской, Братиславской, Гагарина, Высоковольтной с 22:00 до 6:00.


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