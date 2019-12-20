В мэрии рассказали об инциденте с девочкой, которую высадили из маршрутки в дождь

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пресс-службе мэрии рассказали об инциденте с девочкой, которую высадили из маршрутки в дождь.
Администрация уточнила, что с матерью девочки связались перевозчик и представитель УТ.
«Выяснили все нюансы. Никаких вопросов в итоге не возникло у заявителей. Инцидент исчерпан», — говорится в сообщении.
Ранее рязанка в соцсети рассказала, что водитель маршрутки №41
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец обманул пензяка, покупавшего полушубок для дочери
|
cледующая новость →Рязанца осудили за убийство жительницы Свердловской области и избиение ее матери
Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.