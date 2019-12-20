В ДТП в Путятинском районе погибли два человека, еще семь пострадали

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Фото: Издательство «Пресса»
В ночь на пятницу, 20 ноября, на 307-м километре трассы М-5 в Путятинском районе столкнулись автомобили Kia Rio и Chevrolet Captiva. Об этом сообщило ИД «Пресса».
Водитель из Киргизии на Kia Rio, двигаясь в сторону Москвы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Captiva, которым управлял водитель из Узбекистана.
В аварии погибли водитель и пассажир Kia Rio.
Семь человек пострадали. Их отвезли в Шиловский межрайонный медицинский центр.
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