В действиях рязанских судей нашли нарушения при аресте иностранца

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Кассационный суд вынес два частных определения в адрес рязанских судей (Советский и областной), передает
В действиях судей нашли нарушения при аресте гражданина Узбекистана, подозреваемого в насилии в отношении представителя власти.
Протокол заседания не подписан секретарем, в связи с чем у судей кассационной инстанции возникли сомнения в самом факте проведения заседания. А судья апелляции не только не обратил внимание на это нарушение, но и рассмотрел жалобу в отсутствие защитника, без проведения прений сторон и предоставления подозреваемому последнего слова.
Отмечается, что второй кассационный суд общей юрисдикции, ставший кассационной инстанцией для судов девяти регионов России, оказался наиболее востребован жителями Москвы.
Всего в суд с начала его работы с 1 октября поступили 10,5 тыс. кассационных жалоб, из них 70% - на решения судов Москвы.
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