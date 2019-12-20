Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:39, 20 декабря 2019 305
 0    0

В действиях рязанских судей нашли нарушения при аресте иностранца

В действиях рязанских судей нашли нарушения при аресте иностранца

Кассационный суд вынес два частных определения в адрес рязанских судей (Советский и областной), передает ТАСС.

В действиях судей нашли нарушения при аресте гражданина Узбекистана, подозреваемого в насилии в отношении представителя власти.

Протокол заседания не подписан секретарем, в связи с чем у судей кассационной инстанции возникли сомнения в самом факте проведения заседания. А судья апелляции не только не обратил внимание на это нарушение, но и рассмотрел жалобу в отсутствие защитника, без проведения прений сторон и предоставления подозреваемому последнего слова.

Отмечается, что второй кассационный суд общей юрисдикции, ставший кассационной инстанцией для судов девяти регионов России, оказался наиболее востребован жителями Москвы.

Всего в суд с начала его работы с 1 октября поступили 10,5 тыс. кассационных жалоб, из них 70% - на решения судов Москвы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:27, 7 декабря 2019 6 944
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 17 276
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 5 220
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
13:25, 10 декабря 2019 5 075
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
21:41, 7 декабря 2019 3 950
«Друзья, мы очень старались». Любимов попросил рязанцев высказаться о старте «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Хотите чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум