В центре Рязани упал баннер

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На улице Сенной упал баннер. Предположительно, инцидент произошел вечером в четверг, 19 декабря.
Баннер крепился на каркасе и прикрывал полуразрушенное здание. Речь идет о площадке, расположенной около Торговых рядов.
Напомним, в четверг из-за сильного ветра на Лыбедском бульваре
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.