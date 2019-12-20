В 2019 году от гражданства России отказались десять человек, среди них есть рязанцы

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С начала 2019 года от гражданства России отказались десять человек, проживавших на территории страны. Среди них были жители Рязанской области. Об этом сообщил портал «
В ведомстве напомнили, что, в соответствии с ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», выход из гражданства осуществляется в общем и упрощенном порядке.
Отмечается, что с соответствующими заявлениями также обращались жители Санкт-Петербурга, Московской, Архангельской областей и Краснодарского края.
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