Спецназ задержал рязанца с наркотиками около подъезда его дома

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани задержали подозреваемого в организации интернет-магазина для распространения наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Специалисты управлению по контролю за оборотом наркотиков рязанской полиции «выявили активность», характерную для организации магазина по незаконной торговле запрещенными веществами через «закладки».
Злоумышленник скрывался за псевдонимами и конспирировался, но его удалось найти.
27-летнего рязанца задержали сотрудники отряда спецназа «Гром» около подъезда его дома, когда он собрался в магазин, чтобы приобрести материалы для расфасовки наркотиков.
«Оперативники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району Рязани разработали специальную операцию по задержанию злоумышленника, чтобы исключить возможность уничтожения им улик, изобличающих противоправную деятельность», — отметили в полиции.
Дома у задержанного оперативники нашли самодельные контейнеры с пастообразным веществом и с прессованной растительной смесью, а также несколько так называемых «марок», пропитанных наркотическим средством ЛСД.
Позже на улицах Рязани в местах «закладки» нашли два аналогичных контейнера, приготовленные для сбыта.
Экспертиза установила, что злоумышленник приготовил для незаконного распространения несколько доз ЛСД, более 60 граммов гашиша и более 330 граммов марихуаны.
Полиция выясняет все звенья незаконного распространения наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
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