Рязанка обманула липчанку на 77 тысяч, представившись сотрудницей банка

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Рязанка обманула жительницу Липецкой области на 77 тысяч рублей. Об этом сообщил
В полицию обратилась 28-летняя липчанка. Пострадавшая рассказала, что ранее она взяла кредит, а потом ей позвонила девушка, представившаяся сотрудницей фирмы. Мошенница убедила потерпевшую перечислить деньги в оплату процентов по займу на подконтрольный счет.
Жительница Липецкой области лишилась 77 тысяч 140 рублей.
Злоумышленницу задержали. Ранее она была неоднократно судима за кражу, мошенничество и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК.
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