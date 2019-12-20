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11:53, 20 декабря 2019 304
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Рязанка обманула липчанку на 77 тысяч, представившись сотрудницей банка

Рязанка обманула липчанку на 77 тысяч, представившись сотрудницей банка

Рязанка обманула жительницу Липецкой области на 77 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратилась 28-летняя липчанка. Пострадавшая рассказала, что ранее она взяла кредит, а потом ей позвонила девушка, представившаяся сотрудницей фирмы. Мошенница убедила потерпевшую перечислить деньги в оплату процентов по займу на подконтрольный счет.

Жительница Липецкой области лишилась 77 тысяч 140 рублей.

Злоумышленницу задержали. Ранее она была неоднократно судима за кражу, мошенничество и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК.


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