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Фото: Pixabay.com
Рязанца осудили за убийство жительницы Свердловской области и избиение ее матери. Об этом
Вечером 4 мая 58-летний житель Рязанской области был в гостях у 49-летней жительницы Ирбита. Пьяный мужчина избил ее, а затем переключился на мать пострадавшей. Он избил пожилую женщину и угрожал убить ее.
Первая женщина умерла от травм.
Рязанца признали виновным по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима.
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