На Северном обходе «Лада» врезалась в такси, пострадали трое

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
На Северном обходе Lada Vesta врезалась в стоящие машины. Об этом сообщили в
По предварительным данным, 37-летний водитель на Lada Vesta врезался в стоящий Renault Logan под управлением 25-летней рязанки. От удара Renault врезалась во впереди стоящую Skoda.
В аварии пострадали водитель Lada, а также водитель и 21-летний пассажир Renault.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПожар в цехе по розливу «уайт-спирита» в Рязани удалось ликвидировать
|
cледующая новость →В столкновении трех машин около «Водоканала» в Рязани пострадал мужчина
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.