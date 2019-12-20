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В пятницу, 20 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил обновленный музыкальный колледж имени Пироговых. Он осмотрел приобретенные в рамках программы федерального проекта «Культура» инструменты и оборудование.
Во время визита в колледж глава региона посетил компьютерный класс, библиотеку, отремонтированный малый зал. Перед торжественной частью он также осмотрел выставку картин, написанных рязанскими педагогами и их учениками — лауреатами IV Областного конкурса профессионального мастерства «Учитель и ученик».
«Я увидел новые инструменты, новое оборудование, немного поговорил с ребятами, учениками, увидел их горящие глаза, желание заниматься и желание творчески расти. Это здорово. Этот зал — невероятный, акустика просто потрясающая. Самое главное, что это оценили специалисты, которые приезжали к нам на Первый международный фортепианный конкурс русской музыки», — отметил Николай Любимов.
По его словам, благодаря нацпроекту сфера культуры получила «беспрецедентные средства, в которых она давно нуждалась».
В 2019 году для музыкального колледжа и для десяти муниципальных детских школ искусств Рязани, Касимова и Пронского районов закупили 184 новых музыкальных инструмента, 154 комплекта оборудования, более тысячи наименований учебной и нотной литературы. В частности, рояли, пианино, баяны, духовые, ударные инструменты, звуковое и световое оборудование, учебную мебель, кресла для концертного зала, мольберты, хоровые станки.
Губернатор рассказал, что на деньги, полученные в рамках национального проекта, построили новый клуб в селе Благие Александро-Невского района, отремонтировали два сельских дома культуры, создали два современных кинозала в поселке Заречный Скопинского района и в моногороде Лесной Шиловского района. Кроме того, более 130 педагогов и работников образовательных учреждений в области прошли курсы повышения квалификации.
В заключение Николай Любимов отметил, что регион гордится молодыми талантами, которых сегодня растят в рязанских школах искусств и в музыкальных учебных заведениях. «Их успехи на всероссийском и международном уровнях приумножают культурный потенциал Рязанского региона. Первый фортепианный конкурс подтвердил их высокий уровень мастерства», — подчеркнул губернатор.
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