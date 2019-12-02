Воронежец выиграл в лотерею 4,5 миллиона рублей

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Фото: Pixabay.com
Житель Воронежской области выиграл суперприз гослотереи «6 из 36» — 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба «
Как отмечают организаторы, воронежец выиграл 4 миллиона 515 тысяч рублей. Он стал победителем 222-го тиража. Билет ему обошелся в 100 рублей.
Выигрышные числа были 04, 07, 09, 22, 27 и 34. Трансляция проходила на ТВ в воскресенье, 1 декабря.
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