В Рязани уничтожили четыре килограмма красной икры без документов

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В Рязани уничтожили четыре килограмма красной икры. Об этом сообщила
Известно, что продукцию без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, обнаружили у одного из местных предпринимателей, торгующего на Первомайском рынке.
«Небезопасная в ветеринарно-санитарном отношении продукция была изъята из оборота и уничтожена методом высокотемпературного сжигания», — говорится в сообщении.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.