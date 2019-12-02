РГУ вернули аккредитацию на экономические специальности

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Рязанскому госуниверситету имени Есенина
По словам главы региона, РГУ удалось помочь и вернуть направления подготовки «Экономика и управление».
«Получение аккредитации — важное событие не только для студентов и преподавателей, но и всего региона», — отметил Любимов. С ректором вуза Андреем Минаевым он обсудил дальнейшее развитие университета.
«Сейчас РГУ работает над лицензированием новых направлений подготовки специалистов в области культуры», — заключил губернатор.
Напомним, после проверки в 2018 году вуз
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.