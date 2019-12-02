Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, пишет
Ожидается, что предложенные меры, направленные на развитие системы господдержки семей с детьми, будут способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.
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