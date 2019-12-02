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Под Рязанью кассир украла деньги за коммунальные услуги сообщила
Подозреваемая, работавшая в ООО «Центра оплаты коммунальных платежей», получала от потерпевшего оплату за отопление, выдавала квитанции и чеки, однако деньги по назначению не направляла, а брала себе.
Ущерб составил 5699 рублей.
Вину в совершении преступления женщина признала. Уголовное дело прекратили.
Кассирше назначили штраф 50 тысяч рублей.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.