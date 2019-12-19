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18:09, 19 декабря 2019 103
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В Рязани пройдет музыкальный фестиваль виолончелиста Дениса Шаповалова

В Рязани пройдет музыкальный фестиваль виолончелиста Дениса Шаповалова

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В рязанской филармонии пройдет музыкальный фестиваль всемирно известного виолончелиста, лауреата международных конкурсов Дениса Шаповалова «Концертный залп #Рязань». Об этом рассказали на пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Представленная для рязанцев программа из четырех концертов вместит в себя мировую классику, русскую и итальянскую музыку, а также джаз.

Для горожан и гостей региона при участии Рязанского губернаторского симфонического оркестра и академического хора имени Попова выступят пианист Даниил Крамер, лауреат международных конкурсов, саксофонист — Владислав Вальс, певцы Сергей Тараненко (баритон) и Алина Полевая (сопрано), а также виолончелист Михаил Дзюдзе, который сыграет на балалайке.

Расписание концертов:

  • 19:00, 21 декабря, концертный зал филармонии — открытие фестиваля;
  • 19:00, 30 декабря, камерный зал — «Кулинарный фейерверк по-итальянски»;
  • 17:00, 4 января, камерный зал — «Рождественский концерт»;
  • 19:00, 14 января, концертный зал филармонии — «We will folk You», закрытие фестиваля.

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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