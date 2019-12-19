В Рязани пройдет музыкальный фестиваль виолончелиста Дениса Шаповалова

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В рязанской филармонии пройдет музыкальный фестиваль всемирно известного виолончелиста, лауреата международных конкурсов Дениса Шаповалова «Концертный залп #Рязань». Об этом рассказали на пресс-конференции в четверг, 19 декабря.
Представленная для рязанцев программа из четырех концертов вместит в себя мировую классику, русскую и итальянскую музыку, а также джаз.
Для горожан и гостей региона при участии Рязанского губернаторского симфонического оркестра и академического хора имени Попова выступят пианист Даниил Крамер, лауреат международных конкурсов, саксофонист — Владислав Вальс, певцы Сергей Тараненко (баритон) и Алина Полевая (сопрано), а также виолончелист Михаил Дзюдзе, который сыграет на балалайке.
Расписание концертов:
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