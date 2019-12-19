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В четверг, 19 декабря, в Москве возле здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Об этом пишет Telegram-канал Mash. По предварительным данным, в перестрелке погиб сотрудник ГИБДД. Он скончался в машине cкорой помощи.
Предположительно, стрельбу открыли в приемной спецслужбы. Такую информацию приводят источники РБК и «112».
Подробности случившегося пока неизвестны. На месте работают экстренные службы.
По данным источника, в городе ввели план «Сирена».
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