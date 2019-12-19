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Все три человека, которые устроили вооруженное нападение на здание ФСБ в центре Москвы, убиты,
«Неизвестные откыли стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в 18:17. В результате инцидента погиб один сотрудник ФСБ, другой получил тяжелые ранения. Троих нападавших убили», — говорится в сообщении.
Также известно, что трое неизвестных открыли огонь в приемной ФСБ.
Отмечается, президент Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой.
Следственный комитет РФ по факту стрельбы на Лубянке возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь.
Напомним, в четверг, 19 декабря, в Москве возле здания ФСБ на Лубянке
Фото ТАСС
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.