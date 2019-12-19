На открытии нового Дворца бракосочетания Любимов вспомнил, что в 90-тые вел свадьбы

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На открытии нового Дворца бракосочетания губернатор Николай Любимов вспомнил, что в 90-тые вел свадьбы.
«В 90-е годы приходилось пять раз быть свидетелем на свадьбах и даже ведущим. Время было тяжелое», — сказал глава региона и добавил, что в качестве губернатора посетил свадебную церемонию впервые.
Напомним, в Рязани
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