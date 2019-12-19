Мэрия рассказала, как дороги ремонтируют при минусовых температурах

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Фото: Администрация Рязани
В пресс-службе мэрии рассказали, как дороги ремонтируют при минусовых температурах.
Отмечается, что с 4 декабря дороги начали ремонтировать литым асфальтобетоном. Смесь можно использовать при температурах до -30 градусов, при устройстве асфальта — до -10
С начала зимы в городе отремонтировали 800 квадратных метров. В среднем за одну смену бригада охватывает до 60 квадратных метров.
Смесь готовят в специальных смесительных установках. Для этого используют вязкий тугоплавкий битум. Процесс занимает порядка четырех часов. Доставленную смесь выливают в выбоину и разравнивают. Смесь заполняет все неровности, благодаря высокой температуре разогревает дно и стенки выбоины, испаряя влагу. В результате достигается прочное соединение ремонтного материала. После распределения смеси по ней рассыпают щебень фракцией 5-8 мм и ждет остывания.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.