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Николай Любимов опубликовал видео из нового Дворца торжеств. Ролик он
«Хочется, чтобы рязанцы посещали Дворец торжеств только по хорошему поводу. А пары, которые придут сюда узаконить свои отношения, — были самыми крепкими и дружными», — отметил губернатор.
Также он поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта.
«Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и успехов. А сотрудникам ЗАГС — регистрировать больше браков и новорожденных», — заключил глава города.
Напомним, в четверг, 19 декабря, в новом Дворце торжеств
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.