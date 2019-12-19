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16:08, 19 декабря 2019 314
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Любимов опубликовал видео из нового Дворца торжеств

Любимов опубликовал видео из нового Дворца торжеств

Николай Любимов опубликовал видео из нового Дворца торжеств. Ролик он выложил на своей странице во «ВКонтакте».

«Хочется, чтобы рязанцы посещали Дворец торжеств только по хорошему поводу. А пары, которые придут сюда узаконить свои отношения, — были самыми крепкими и дружными», — отметил губернатор.

Также он поблагодарил всех, кто участвовал в реализации проекта.

«Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и успехов. А сотрудникам ЗАГС — регистрировать больше браков и новорожденных», — заключил глава города.

Напомним, в четверг, 19 декабря, в новом Дворце торжеств прошла первая торжественная церемония открытия и бракосочетания.


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