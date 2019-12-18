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22:49, 18 декабря 2019 384
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В Рязани водитель маршрутки высадил девочку, отказавшуюся платить за проезд дважды

В Рязани водитель маршрутки высадил девочку, отказавшуюся платить за проезд дважды

В Рязани водитель маршрутки №41 высадил девочку, отказавшуюся платить за проезд дважды. Инцидент произошел в среду, 18 декабря. Об этом сообщили в группе «Рязань».

«Мою дочь высадили из маршрутки на остановке у 73 школы, несмотря на то, что она оплатила за проезд. Водитель просто „забыл“ об этом, приняв деньги еще у нескольких пассажиров, потребовал, чтобы ребенок оплатил повторно. Рядом стоящая девушка подтвердила, что моя дочь оплатила проезд. На это водитель ответил, что он ещё при памяти и помнит, кто платил, а кто нет и в грубой форме потребовал, чтобы ребенок вышел из маршрутки», — отметила мать девочки.

По ее словам, после произошедшего рязанка заплакала и вышла из маршрутки. Ей пришлось идти пешком несколько остановок «по темным улицам и под дождем».

«Естественно, дочка не запомнила госномер маршрутки. Да и сложно было это ожидать от плачущего и напуганного ребенка», — говорится в посте.


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